La Libertad: queman castillo con logos de Los Pulpos y La Jauría durante fiesta patronal

Un castillo de fuegos artificiales con el logo de las organizaciones criminales Los Pulpos y La Jauría fue quemado durante la celebración de una fiesta patronal en un caserío de la sierra, en el distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, región de La Libertad.

El hecho ocurrió el último fin de semana y fue captado por decenas de pobladores que celebraban y grababan el acto, el cual ha generado preocupación entre las autoridades.

Fuentes policiales de la zona de la sierra de La Libertad indicaron a La República que se han trasladado a la zona para iniciar las investigaciones correspondientes y dar con los responsables del delito.

Cabe recordar que, en 2024, un grupo de personas quemó un castillo de fuegos artificiales con el logo de Los Pulpos en la zona de La Cruz Blanca, en el distrito de El Porvenir, durante una celebración navideña.