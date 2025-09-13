HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      
EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis
EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     
Sociedad

La Libertad: queman castillo con logos de Los Pulpos y La Jauría durante fiesta patronal

El incidente tuvo lugar en el distrito de Chugay. La Policía ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias y dar con los autores.

Policía investiga presencia de controvertidos logotipo en fiesta patronal. Foto: difusión.
Policía investiga presencia de controvertidos logotipo en fiesta patronal. Foto: difusión.

Un castillo de fuegos artificiales con el logo de las organizaciones criminales Los Pulpos y La Jauría fue quemado durante la celebración de una fiesta patronal en un caserío de la sierra, en el distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, región de La Libertad.

El hecho ocurrió el último fin de semana y fue captado por decenas de pobladores que celebraban y grababan el acto, el cual ha generado preocupación entre las autoridades.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Alcalde de Pataz emprende marcha de sacrificio hacia Trujillo: "Las bandas criminales han pedido mi cabeza"

lr.pe

Fuentes policiales de la zona de la sierra de La Libertad indicaron a La República que se han trasladado a la zona para iniciar las investigaciones correspondientes y dar con los responsables del delito.

Cabe recordar que, en 2024, un grupo de personas quemó un castillo de fuegos artificiales con el logo de Los Pulpos en la zona de La Cruz Blanca, en el distrito de El Porvenir, durante una celebración navideña.

Notas relacionadas
Alcalde de Pataz emprende marcha de sacrificio hacia Trujillo: "Las bandas criminales han pedido mi cabeza"

Alcalde de Pataz emprende marcha de sacrificio hacia Trujillo: "Las bandas criminales han pedido mi cabeza"

LEER MÁS
Delincuentes armados toman otra mina en Pataz: tres militares resultan heridos en enfrentamiento

Delincuentes armados toman otra mina en Pataz: tres militares resultan heridos en enfrentamiento

LEER MÁS
Acuña anuló solo uno de los dos contratos millonarios con constructora trucha

Acuña anuló solo uno de los dos contratos millonarios con constructora trucha

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
San Borja: Fallecen los tres obreros que quedaron atrapados bajo muro de contención tras derrumbe

San Borja: Fallecen los tres obreros que quedaron atrapados bajo muro de contención tras derrumbe

LEER MÁS
A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

LEER MÁS
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa según Seal el 12 y 14 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Arequipa según Seal el 12 y 14 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Final del 'Mundial de Desayunos' EN VIVO: pan con chicharrón se corona campeón del reto de Ibai Llanos

Bancos en Perú ya no podrán cobrar el seguro de desgravamen en las tarjetas de crédito a partir del 9 de septiembre, según SBS

Ibai Llanos lanza actualización oficial de final del 'Mundial de desayunos' entre Perú y Venezuela: "No puede estar más igualado"

Sociedad

La Teletón Perú EN VIVO: sigue el evento y conoce cómo donar, dónde ver y cuál es la meta de este 2025

Pasajero que viajaba en bus Los Celestes relata cómo se salvó de morir tras el fatal choque en Vía de Evitamiento: "Me agaché"

San Borja: Fallecen los tres obreros que quedaron atrapados bajo muro de contención tras derrumbe

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Víctor Zanabria tras ser suspendido: "No tengo vergüenza. Y si se tiene que cumplir la decisión, la cumplo"

Curwen sobre deficiencias de trenes de López Aliaga: “Si la reparación es más cara, ¿de qué sirve?”

Marcha por el retiro de AFP EN VIVO: policías intentan botar a manifestantes de la Plaza San martín

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota