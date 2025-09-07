HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Canta Callao: Policía desarticula a banda criminal con más de 1200 llantas de camión robado

Mercadería había sido reportada como robada de una conocida empresa de neumáticos el pasado mes de agosto. PNP intervino un inmueble que funcionaba como almacén clandestino.

Sujetos usaban un casa como almacén clandestino. Foto: Composición LR/24 Horas
Agentes de la Policía Nacional lograron con éxito capturar a una banda implicada en el robo de más de 1200 llantas a una conocida empresa de neumáticos de la capital. Por medio de una articulada intervención detuvieron a siete sujetos dentro de una vivienda ubicada en Canta Callao.

Según un informe de 24 Horas, dentro del inmueble los efectivos incautaron un camión lleno de llantas, las cuales habían sido reportadas como robadas el pasado sábado 30 de agosto. Los delincuentes utilizaban el lugar como una especie de almacén clandestino donde escondían toda la mercadería. Se estima que su valor sería un aproximado de 94 mil dólares.

Cae banda con más de 1200 llantas robadas

De acuerdo con los reportes, los agentes del Escuadrón de Emergencia Norte irrumpieron en la vivienda cuando realizaban un patrullaje preventivo por la zona. Los implicados fueron capturados en flagrancia junto a los neumáticos hurtados durante un golpe criminal.

La PNP señaló que, para no levantar sospechas, los sujetos tenían como 'modus operandi' coordinar sus movimientos en horas de la noche. Cabe indicar, que en una primera instancia, trataron de huir al darse cuenta de la presencia policial, sin embargo, lograron ser reducidos por los agentes.

Detenido contaba con antecedentes

Según sostuvo la PNP, uno de los 8 detenidos estaba envuelto en una carpeta fiscal relacionada al robo de llantas a la empresa Goodyear, dicho detalle ayudó a unir los cabos para la intervención. Se conoció que todos fueron puestos bajo disposición de las autoridades y trasladados a la DEPINCRI de Puente Piedra para pasar por las diligencias de ley.

Por su parte, los residente de los alrededores del inmueble incautado señalaron encontrarse sorprendidos por el hecho. No obstante, aprovecharon para exigir mayor seguridad y patrullaje, debido al avance de la delincuencia por la zona.

