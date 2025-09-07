Canta Callao: Policía desarticula a banda criminal con más de 1200 llantas de camión robado

Agentes de la Policía Nacional lograron con éxito capturar a una banda implicada en el robo de más de 1200 llantas a una conocida empresa de neumáticos de la capital. Por medio de una articulada intervención detuvieron a siete sujetos dentro de una vivienda ubicada en Canta Callao.

Según un informe de 24 Horas, dentro del inmueble los efectivos incautaron un camión lleno de llantas, las cuales habían sido reportadas como robadas el pasado sábado 30 de agosto. Los delincuentes utilizaban el lugar como una especie de almacén clandestino donde escondían toda la mercadería. Se estima que su valor sería un aproximado de 94 mil dólares.

Cae banda con más de 1200 llantas robadas

De acuerdo con los reportes, los agentes del Escuadrón de Emergencia Norte irrumpieron en la vivienda cuando realizaban un patrullaje preventivo por la zona. Los implicados fueron capturados en flagrancia junto a los neumáticos hurtados durante un golpe criminal.

La PNP señaló que, para no levantar sospechas, los sujetos tenían como 'modus operandi' coordinar sus movimientos en horas de la noche. Cabe indicar, que en una primera instancia, trataron de huir al darse cuenta de la presencia policial, sin embargo, lograron ser reducidos por los agentes.

Detenido contaba con antecedentes

Según sostuvo la PNP, uno de los 8 detenidos estaba envuelto en una carpeta fiscal relacionada al robo de llantas a la empresa Goodyear, dicho detalle ayudó a unir los cabos para la intervención. Se conoció que todos fueron puestos bajo disposición de las autoridades y trasladados a la DEPINCRI de Puente Piedra para pasar por las diligencias de ley.

Por su parte, los residente de los alrededores del inmueble incautado señalaron encontrarse sorprendidos por el hecho. No obstante, aprovecharon para exigir mayor seguridad y patrullaje, debido al avance de la delincuencia por la zona.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.