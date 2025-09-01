Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Huancavelica, vía Senamhi HOY, 1 de septiembre | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 02 de septiembre
24ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 02 de septiembre
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado durante el día.
martes, 02 de septiembre
19ºC
6ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado durante el día.
martes, 02 de septiembre
20ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 02 de septiembre
21ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 02 de septiembre
24ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 02 de septiembre
19ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 02 de septiembre
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
martes, 02 de septiembre
20ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado durante el día.
martes, 02 de septiembre
19ºC
6ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día.