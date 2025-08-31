Clima en Loreto, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Loreto hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Resultados Kábala de sábado 30 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo
- Alimentar ardillas en la vía pública costará más de S/500 de multa
Clima en Loreto, vía Senamhi HOY, 31 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANGAMOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
CABALLOCOCHA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
CONTAMANA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
37ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas y brillo solar durante el día.
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
EL ESTRECHO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
24ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
IQUITOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
JENARO HERRERA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
LAGUNAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
MAZÁN - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
NAUTA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
PEBAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
REQUENA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
SAN LORENZO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
SANTA CLOTILDE - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
SANTA ROSA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
STA. RITA DE CASTILLA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
TAMSHIYACU - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
36ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados por la tarde.
YURIMAGUAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
37ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas y brillo solar durante el día.
lunes, 01 de septiembre
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado durante el día.