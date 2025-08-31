Clima en Lambayeque, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lambayeque hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CAYALTI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado con tendencia a llovizna por la noche.
lunes, 01 de septiembre
27ºC
11ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado con tendencia a llovizna por la noche.
CHICLAYO - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado con tendencia a llovizna por la noche.
lunes, 01 de septiembre
22ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado con tendencia a llovizna por la noche.
CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial con tendencia a llovizna por la noche.
lunes, 01 de septiembre
27ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado con tendencia a llovizna por la noche.
INCAHUASI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
16ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
lunes, 01 de septiembre
16ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado con tendencia a llovizna por la noche.
lunes, 01 de septiembre
23ºC
12ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado con tendencia a llovizna por la noche.
MOTUPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado con tendencia a llovizna por la noche.
lunes, 01 de septiembre
28ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado con tendencia a llovizna por la noche.
OLMOS - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
31ºC
10ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado con tendencia a llovizna por la noche.
lunes, 01 de septiembre
31ºC
10ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado con tendencia a llovizna por la noche.
OYOTUN - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial con tendencia a llovizna por la noche.
lunes, 01 de septiembre
28ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado con tendencia a llovizna por la noche.