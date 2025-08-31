Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
5ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
23ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
28ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
28ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
23ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado por la tarde.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado por la tarde.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.