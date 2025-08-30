Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- La Kábala: resultados, jugada ganadora y Pozo Buenazo del sorteo de 28 de agosto
- Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos
Clima en La Libertad, vía Senamhi HOY, 30 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
4ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 31 de agosto
23ºC
4ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo nublado parcial al atardecer y descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada.
domingo, 31 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas al atardecer y cielo despejado hacia la madrugada con descenso de temperatura nocturna.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
14ºC
Llovizna ligera con cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde.
domingo, 31 de agosto
23ºC
14ºC
Llovizna ligera con cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día y cielo con nubes dispersas al atardecer.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo despejado hacia la madrugada con descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo despejado durante el día con cielo con nubes dispersas al atardecer y cielo nublado parcial por la noche.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna ligera por la mañana , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo cubierto por la noche con viento moderado.
domingo, 31 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo cubierto por la noche.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche.
domingo, 31 de agosto
23ºC
14ºC
Llovizna ligera con cielo cubierto por la mañana , cielo nublado por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo despejado por la noche con descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo despejado hacia la madrugada con descenso de temperatura nocturna.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
14ºC
1ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado por la mañana y cielo nublado al atardecer con lluvia.
domingo, 31 de agosto
13ºC
0ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas con viento moderado.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana , cielo nublado por la tarde con lluvia ligera y cielo despejado hacia la madrugada con descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo despejado por la noche con descenso de temperatura nocturna.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana ; cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado al atardecer.
domingo, 31 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
8ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
23ºC
8ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado y cielo cubierto por la noche.
domingo, 31 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento y cielo cubierto por la noche.