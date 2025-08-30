Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
29ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
29ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
15ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.