Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Intenso tráfico en la Vía Evitamiento: cierran entrada a Línea Amarilla y dejan vehículos varados
- El 'Monstruo' deberá cumplir condena en Perú: Gobierno aprueba extradición de Erick Moreno desde Paraguay
Clima en Apurímac, vía Senamhi HOY, 29 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
sábado, 30 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo nublado parcial con lluvia ligera en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con tendencia a lluvia.
sábado, 30 de agosto
27ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a lluvia ligera y descenso de temperatura nocturna.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 30 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.