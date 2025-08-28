HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Junín, vía Senamhi HOY, 28 de agosto
HUANCAYO - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 29 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.

HUASAHUASI - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
17ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 29 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.

JAUJA - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.

JUNIN - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
14ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

LA OROYA - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
16ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

PICHANAKI - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
33ºC
18ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a incremento de temperatura diurna.

SATIPO - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.

STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.

TARMA - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 29 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

YANACANCHA - JUNIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
15ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 29 de agosto
15ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
