Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
viernes, 29 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
viernes, 29 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
viernes, 29 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia durante el día.
viernes, 29 de agosto
28ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a lluvia ligera.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 29 de agosto
19ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a durante el día con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 29 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.