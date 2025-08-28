Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado con tendencia a lluvia por la tarde.
viernes, 29 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
viernes, 29 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado con tendencia a lluvia por la tarde.
viernes, 29 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
viernes, 29 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado con tendencia a lluvia por la tarde.
viernes, 29 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.