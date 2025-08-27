Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 28 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 28 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
16ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
16ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 28 de agosto
33ºC
18ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a incremento de temperatura diurna.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 28 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 28 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.