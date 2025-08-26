Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
13ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
miércoles, 27 de agosto
13ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
13ºC
-13ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
miércoles, 27 de agosto
14ºC
-14ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
miércoles, 27 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
miércoles, 27 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
26ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; neblina.
miércoles, 27 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a neblina.
miércoles, 27 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
12ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
miércoles, 27 de agosto
12ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.