Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
13ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 27 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
18ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.