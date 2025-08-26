Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Resultados Simulacro San Marcos 2026-I: consulta puntajes de la prueba del 23 y 24 de agosto
- La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más
Clima en Junín, vía Senamhi HOY, 26 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
18ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 27 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
13ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 27 de agosto
13ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a tormenta y chubasco.
miércoles, 27 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo despejado al atardecer.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
32ºC
17ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 27 de agosto
31ºC
16ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
13ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 27 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.