Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 27 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 27 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.