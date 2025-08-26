Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Resultados Simulacro San Marcos 2026-I: consulta puntajes de la prueba del 23 y 24 de agosto
- La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más
Clima en Arequipa, vía Senamhi HOY, 26 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado.
miércoles, 27 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
17ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
29ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
13ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
14ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
15ºC
-7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
15ºC
-7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
miércoles, 27 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 27 de agosto
19ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 27 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.