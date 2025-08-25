Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
12ºC
-10ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
11ºC
-11ºC
Cielo nublado durante el día.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
15ºC
-4ºC
Cielo nublado durante el día.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo nublado durante la noche.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
14ºC
-5ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo nublado durante el día.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
16ºC
-8ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
15ºC
-6ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
15ºC
1ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
18ºC
-2ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
17ºC
-9ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
18ºC
-8ºC
Cielo nublado durante el día.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
11ºC
-4ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer.
martes, 26 de agosto
12ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
17ºC
-11ºC
Cielo nublado durante el día.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
16ºC
-5ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
15ºC
-4ºC
Cielo nublado durante el día.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
martes, 26 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo nublado durante el día.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna.
martes, 26 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna al atardecer.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna.
martes, 26 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo nublado con llovizna durante el día.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo nublado durante el día.