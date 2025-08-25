Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
martes, 26 de agosto
18ºC
12ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
martes, 26 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
martes, 26 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
13ºC
3ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
martes, 26 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
25ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
25ºC
3ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
martes, 26 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la mañana con tendencia a lluvia ligera.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
martes, 26 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
martes, 26 de agosto
25ºC
18ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
martes, 26 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día ; lluvia.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado durante el día , lluvia.
martes, 26 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
martes, 26 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
23ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
23ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
17ºC
-4ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
12ºC
2ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
martes, 26 de agosto
12ºC
1ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
17ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
16ºC
-8ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.