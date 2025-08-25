Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Arequipa, vía Senamhi HOY, 25 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
martes, 26 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con viento moderado.
martes, 26 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con viento moderado.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con viento moderado y llovizna moderada.
martes, 26 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
martes, 26 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
17ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día y viento moderado con llovizna moderada.
martes, 26 de agosto
17ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
martes, 26 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
13ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con viento moderado.
martes, 26 de agosto
13ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día y viento ligero.
martes, 26 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
martes, 26 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
martes, 26 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas con durante el día.
martes, 26 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo despejado con durante el día y viento moderado.
martes, 26 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
martes, 26 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
14ºC
-6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con heladas hacia la madrugada.
martes, 26 de agosto
15ºC
-7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura diurna.
martes, 26 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
martes, 26 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día con viento moderado.
martes, 26 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con ráfagas de viento y llovizna.
martes, 26 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo con nubes dispersas.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado.
martes, 26 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
martes, 26 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.