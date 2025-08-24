Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Arequipa, vía Senamhi HOY, 24 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
lunes, 25 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
lunes, 25 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con viento moderado.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día con viento moderado y llovizna moderada.
lunes, 25 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con viento moderado y llovizna moderada.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
lunes, 25 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día y viento moderado con llovizna moderada.
lunes, 25 de agosto
17ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día y viento moderado con llovizna moderada.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
lunes, 25 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
14ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
13ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con viento moderado.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día y viento ligero.
lunes, 25 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día y viento ligero.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas con durante el día.
lunes, 25 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas con durante el día.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo despejado con durante el día y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo despejado con durante el día y viento moderado.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
14ºC
-6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con heladas hacia la madrugada.
lunes, 25 de agosto
14ºC
-6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con heladas hacia la madrugada.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
28ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura diurna.
lunes, 25 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura diurna.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
lunes, 25 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
lunes, 25 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día con viento moderado.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día con ráfagas de viento y llovizna.
lunes, 25 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con ráfagas de viento y llovizna.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
-4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado.
lunes, 25 de agosto
20ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
lunes, 25 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.