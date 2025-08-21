Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
viernes, 22 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado con incremento de temperatura diurna durante el día.
viernes, 22 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
15ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
viernes, 22 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado con incremento de temperatura diurna durante el día.
viernes, 22 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial por la tarde.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
viernes, 22 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.