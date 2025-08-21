Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 22 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 22 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
viernes, 22 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 22 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 22 de agosto
29ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 22 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 22 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a lluvia.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 22 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer , lluvia.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente.
viernes, 22 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 22 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 22 de agosto
25ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 22 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente.
viernes, 22 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer con tendencia a lluvia.