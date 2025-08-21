Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas
- Escolar termina desmayada tras ser asaltada en San Martín de Porres cuando se dirigía a su colegio: cámaras registran el hecho
Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 21 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana y cielo con nubes dispersas por la tarde con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 22 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana y cielo con nubes dispersas por la tarde con descenso de temperatura nocturna.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas y durante el día con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 22 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas y durante el día con descenso de temperatura nocturna.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
30ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
30ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y lluvia ligera por la tarde.
viernes, 22 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo cubierto durante el día y lluvia ligera por la tarde.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 22 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado variando a durante el día.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 22 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
18ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.