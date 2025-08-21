Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
27ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y lluvia ligera.
viernes, 22 de agosto
28ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 22 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y lluvia ligera por la noche.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
-5ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 22 de agosto
23ºC
-6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento , descenso de temperatura nocturna y lluvia ligera.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
31ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 22 de agosto
32ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera y descenso de temperatura nocturna.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 22 de agosto
25ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 22 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.