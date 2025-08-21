Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas
- Escolar termina desmayada tras ser asaltada en San Martín de Porres cuando se dirigía a su colegio: cámaras registran el hecho
Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 21 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
viernes, 22 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado y ráfagas de viento al atardecer.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado al atardecer.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado por la tarde.
viernes, 22 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde variando a cielo nublado al atardecer.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado y ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 22 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto y ráfagas de viento por la tarde.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 22 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde y cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
viernes, 22 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 22 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
26ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 22 de agosto
26ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado al atardecer.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
25ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 22 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.