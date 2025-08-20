Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
jueves, 21 de agosto
14ºC
-9ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas y ráfagas de viento.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a heladas.
jueves, 21 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
16ºC
-17ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
jueves, 21 de agosto
14ºC
-15ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas y ráfagas de viento.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo despejado durante el día.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado con cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 21 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a llovizna y neblina.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado con cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 21 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a llovizna.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a llovizna y neblina.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a neblina.
jueves, 21 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado con cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a llovizna y neblina.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 21 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a llovizna y neblina.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
12ºC
-14ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.
jueves, 21 de agosto
11ºC
-15ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.