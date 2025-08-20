Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 21 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
jueves, 21 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a chubascos.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día ; lluvia.
jueves, 21 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas al atardecer con tendencia a lluvia.