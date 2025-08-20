Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
jueves, 21 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 21 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
jueves, 21 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
jueves, 21 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 21 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 21 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día con lluvia.
jueves, 21 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente.