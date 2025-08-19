Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
miércoles, 20 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
13ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
miércoles, 20 de agosto
12ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 20 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
miércoles, 20 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
miércoles, 20 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a incremento de temperatura diurna.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
miércoles, 20 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 20 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 20 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.