Vecinos alarmados por presencia de sujeto con presuntos problemas mentales en barrio de Los Olivos

Preocupante situación. Los habitantes de la cuadra 51 de la Av. Alfredo Mendiola en el distrito de Los Olivos denunciaron que desde hace dos meses viven en constante intranquilidad, debido a la presencia de un sujeto con presuntas alteraciones mentales que deambula por la zona.

De acuerdo con el reporte del programa 24 Horas, para los preocupados vecinos el hombre en visible estado de situación de calle significa una 'tragedia emocional' por los constantes comportamientos amenazantes que ha mostrado hacia ellos. Señalaron que vienen siendo hostigados, acosados y amedrentados, pues el sujeto se ha comportado de manera desafiante en varias oportunidades, lo que ha encendido sus alarmas.

Hombre realiza desorden en el barrio

Su actitud hostil no es el único problema que presenta, según los residentes también ha realizado otro tipo de actos cuestionables, como defecar en las cocheras y destrozar sus árboles. Con un viejo colchón que moviliza arrastrando en uno de sus brazos, el hombre ha convertido las fachadas de algunas viviendas y el parque del barrio, sus lugares de descanso.

Asimismo, aseguraron no poder dormir tranquilos por las noches debido a que también ha sido captado tratando de manipular algunas puertas. Cámaras de seguridad lograron captarlo parado en la fachada de la casa de una de las vecinas. "Es preocupante porque no podemos ni dormir, estamos a la expectativa tanto en la mañana, tarde y noche. (...) Se ha visto que ha manipulado mi puerta, ya no podemos ni movilizar la llave", expresó la dueña del inmueble afectado para el medio.

Piden ayuda de las autoridades

Cabe indicar, que por la zona también se ha visto a otras personas en la misma situación de abandono, sin embargo, éstas transitan con menos frecuencia a comparación del sujeto, cuya presencia es casi permanente. Los residentes sostuvieron que tanto el Serenazgo distrital, como la Policía han tratado de erradicar el problema, no obstante, siempre tiende a regresar.

Por tales razones, han solicitado la ayuda respectiva a las autoridades, entre ellas, al Serenazgo de Los Olivos y al Ministerio de la Salud (Minsa) para que puedan hacerse cargo del hombre de la manera oportuna.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

