HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones
‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     
Sociedad

Vecinos alarmados por presencia de sujeto con presuntos problemas mentales en barrio de Los Olivos

Según los residentes, el hombre en situación de abandono representa un peligro, pues ha mostrado actitudes desafiantes y hostiles hacia ellos. Denuncian que merodea por la zona desde hace dos meses.

Hombre ha roto árboles de algunas casas, según los vecinos. Foto: Composición LR/24 Horas
Hombre ha roto árboles de algunas casas, según los vecinos. Foto: Composición LR/24 Horas

Preocupante situación. Los habitantes de la cuadra 51 de la Av. Alfredo Mendiola en el distrito de Los Olivos denunciaron que desde hace dos meses viven en constante intranquilidad, debido a la presencia de un sujeto con presuntas alteraciones mentales que deambula por la zona.

De acuerdo con el reporte del programa 24 Horas, para los preocupados vecinos el hombre en visible estado de situación de calle significa una 'tragedia emocional' por los constantes comportamientos amenazantes que ha mostrado hacia ellos. Señalaron que vienen siendo hostigados, acosados y amedrentados, pues el sujeto se ha comportado de manera desafiante en varias oportunidades, lo que ha encendido sus alarmas.

PUEDES VER: Vehículo de escuela de manejo se estrella contra poste de seguridad y queda suspendido en avenida Carlos Izaguirre

lr.pe

Hombre realiza desorden en el barrio

Su actitud hostil no es el único problema que presenta, según los residentes también ha realizado otro tipo de actos cuestionables, como defecar en las cocheras y destrozar sus árboles. Con un viejo colchón que moviliza arrastrando en uno de sus brazos, el hombre ha convertido las fachadas de algunas viviendas y el parque del barrio, sus lugares de descanso.

Asimismo, aseguraron no poder dormir tranquilos por las noches debido a que también ha sido captado tratando de manipular algunas puertas. Cámaras de seguridad lograron captarlo parado en la fachada de la casa de una de las vecinas. "Es preocupante porque no podemos ni dormir, estamos a la expectativa tanto en la mañana, tarde y noche. (...) Se ha visto que ha manipulado mi puerta, ya no podemos ni movilizar la llave", expresó la dueña del inmueble afectado para el medio.

PUEDES VER: Capturan a sospechoso en asesinato de Policía en Los Olivos y familia lo increpa en comisaría: "¿Por qué lo mataste?"

lr.pe

Piden ayuda de las autoridades

Cabe indicar, que por la zona también se ha visto a otras personas en la misma situación de abandono, sin embargo, éstas transitan con menos frecuencia a comparación del sujeto, cuya presencia es casi permanente. Los residentes sostuvieron que tanto el Serenazgo distrital, como la Policía han tratado de erradicar el problema, no obstante, siempre tiende a regresar.

Por tales razones, han solicitado la ayuda respectiva a las autoridades, entre ellas, al Serenazgo de Los Olivos y al Ministerio de la Salud (Minsa) para que puedan hacerse cargo del hombre de la manera oportuna.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

LEER MÁS
Vehículo de escuela de manejo se estrella contra poste de seguridad y queda suspendido en avenida Carlos Izaguirre

Vehículo de escuela de manejo se estrella contra poste de seguridad y queda suspendido en avenida Carlos Izaguirre

LEER MÁS
Presunto asesino de suboficial en Los Olivos había sido detenido con arma en 2024 y liberado días después

Presunto asesino de suboficial en Los Olivos había sido detenido con arma en 2024 y liberado días después

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

LEER MÁS
Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

LEER MÁS
Feroz balacera se desata en Carabayllo y atemoriza a vecinos en paradero Establo: habría un fallecido, según reportes

Feroz balacera se desata en Carabayllo y atemoriza a vecinos en paradero Establo: habría un fallecido, según reportes

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa: distritos afectados el 18 de agosto, según Sedapar

Corte de agua en Arequipa: distritos afectados el 18 de agosto, según Sedapar

LEER MÁS
Vía Expresa Sur: millonaria obra de RLA con sanción del MTC quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur: millonaria obra de RLA con sanción del MTC quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sociedad

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota