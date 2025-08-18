HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 18 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, lunes, 18 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 18 de agosto
Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 18 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ANANEA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
13ºC
-11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día y llovizna durante la noche.
martes, 19 de agosto
13ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado al atardecer con llovizna.

AYAVIRI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
18.2ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas con ráfagas de viento al atardecer.
martes, 19 de agosto
18.2ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.

AZANGARO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
11ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas con ráfagas de viento al atardecer.
martes, 19 de agosto
11ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.

CABANILLAS - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento fuerte al atardecer.
martes, 19 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.

CRUCERO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
15.3ºC
-8.6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día y llovizna durante la noche.
martes, 19 de agosto
15.3ºC
-8.6ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado al atardecer con llovizna.

DESAGUADERO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
martes, 19 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.

HUANCANE - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
martes, 19 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.

ILAVE - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado durante el día.
martes, 19 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.

JULI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
13.5ºC
1.6ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado durante el día.
martes, 19 de agosto
13.5ºC
1.6ºC
Cielo despejado durante el día.

JULIACA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento fuerte al atardecer.
martes, 19 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.

LAMPA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
18.2ºC
-6ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento fuerte al atardecer.
martes, 19 de agosto
18.2ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.

LARAQUERI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
17ºC
-9ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
martes, 19 de agosto
17ºC
-9ºC
Cielo despejado durante el día.

MACUSANI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
11ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 19 de agosto
11ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con llovizna al atardecer.

MAZOCRUZ - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
18ºC
-12ºC
Durante el día viento fuerte durante el día.
martes, 19 de agosto
18ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día.

MOHO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
15.2ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
martes, 19 de agosto
15.2ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.

PISACOMA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
17.8ºC
-6.2ºC
Durante el día viento fuerte y cielo nublado.
martes, 19 de agosto
17.8ºC
-6.2ºC
Cielo despejado durante el día.

PUNO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 19 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.

PUTINA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
19ºC
-4.5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas con ráfagas de viento al atardecer.
martes, 19 de agosto
19ºC
-4.5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.

SAN GABÁN - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
28.5ºC
11ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 19 de agosto
28.5ºC
11ºC
Cielo nublado durante el día.

SAN JUAN DEL ORO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 19 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día.

YUNGUYO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
martes, 19 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
