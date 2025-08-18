Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 18 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, lunes, 18 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
-4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado y descenso de temperatura nocturna.
martes, 19 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
martes, 19 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
martes, 19 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
martes, 19 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a viento moderado.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
martes, 19 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
martes, 19 de agosto
24ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
martes, 19 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
martes, 19 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a viento moderado.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
19ºC
-6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado y descenso de temperatura nocturna.
martes, 19 de agosto
19ºC
-4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 19 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
martes, 19 de agosto
23ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
martes, 19 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado y descenso de temperatura nocturna.
martes, 19 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
17ºC
-10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
martes, 19 de agosto
17ºC
-11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.