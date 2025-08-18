HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones
‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     
Sociedad

Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 18 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, lunes, 18 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Cusco, vía Senamhi HOY, 18 de agosto
Clima en Cusco, vía Senamhi HOY, 18 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ACOMAYO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
-4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado y descenso de temperatura nocturna.
martes, 19 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.

ANTA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
martes, 19 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.

CALCA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
martes, 19 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.

CUSCO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
martes, 19 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a viento moderado.

HIDROELÉCTRICA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.

HUAYLLABAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.

MACHU PICCHU - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
martes, 19 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.

PACAYMAYO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.

PARURO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
martes, 19 de agosto
24ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.

PAUCARTAMBO - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
martes, 19 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.

PISAC - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
martes, 19 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a viento moderado.

POMACANCHI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
19ºC
-6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado y descenso de temperatura nocturna.
martes, 19 de agosto
19ºC
-4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.

QORIHUAYRACHINA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.

QUILLABAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.

QUIMBIRI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.

QUINCEMIL - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 19 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.

SANTA TERESA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.

SANTO TOMÁS - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
martes, 19 de agosto
23ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y viento moderado.

SICUANI - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
martes, 19 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.

SORAYPAMPA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.

URUBAMBA - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado y descenso de temperatura nocturna.
martes, 19 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.

YAURI-ESPINAR - CUSCO

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
17ºC
-10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
martes, 19 de agosto
17ºC
-11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados de La Tinka EN VIVO, HOY, domingo 17 de agosto: revisa el pozo millonario, los últimos números ganadores y todos los premios

Resultados de La Tinka EN VIVO, HOY, domingo 17 de agosto: revisa el pozo millonario, los últimos números ganadores y todos los premios

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Feroz balacera se desata en Carabayllo y atemoriza a vecinos en paradero Establo: habría un fallecido, según reportes

Feroz balacera se desata en Carabayllo y atemoriza a vecinos en paradero Establo: habría un fallecido, según reportes

LEER MÁS
Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

LEER MÁS
Resultados del examen de admisión UNI 2025-II: revisa los puntajes y lista de ingresantes

Resultados del examen de admisión UNI 2025-II: revisa los puntajes y lista de ingresantes

LEER MÁS
Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"

Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Sociedad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota