Las historias detrás de las cifras: casi 50 feminicidios se registraron en tres meses

Leyla era profesora y tenía 28 años cuando fue asesinada en El Agustino. Nubia era manicurista, había llegado de Colombia y fue victimada a sus 42 años en el Callao. Carmen Anaís había cumplido 27 años cuando fue eliminada en La Victoria. Andrea Nicoll fue víctima de la insania de su pareja en San Isidro, y a Karina la mataron en Huancayo.

A pesar de los avances de los últimos años en términos de legislación y políticas públicas para frenar las violencias, los feminicidios no cesan.

Entre enero y marzo de 2025, Perú ha registrado cifras alarmantes de violencia de género, con 49 feminicidios y 67 tentativas de homicidio, según datos del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres.

Estas cifras reflejan una crisis que afecta a mujeres, niñas, adolescentes en diversas comunidades del país, por lo que diversas organizaciones hacen un llamado urgente a las autoridades para reforzar las medidas de prevención, protección y acceso a la justicia, destacando la necesidad de implementar políticas efectivas que enfrenten esta problemática.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 27 de las víctimas que fallecieron tenían de 18 a 29 años, las edades de otras 16 oscilaban entre los 30 y 59 años. Además, cuatro tenían entre los 0 y 18 años y dos tenían más de 60 años.

Las cifras presentadas por las autoridades demuestran la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia estructural, por lo que se exigen acciones que permitan modificar el patrón y salvar vidas, pues entre el 2009 y marzo del 2025, se atendieron 5.516 casos de feminicidios y de tentativas de feminicidios en los Centros de Emergencia Mujer, según el MIMP.

Katherine Flores Mendoza, hermana de Estefany, víctima de feminicidio, exige que lo que se necesita para avanzar es que se cumplan las leyes que ya existen.

"Hay un protocolo para las personas desaparecidas que no se cumple. ¿Hay un castigo para estas personas que no lo cumplen? No lo hay o no lo hemos visto. Si queremos realmente mejorar es que se cumpla la ley que ya está hecha, que se incluya como un agravante a las desapariciones, que haya sanción efectiva y más capacitaciones", subraya Flores quien hoy preside la asociación Familias Unidas Por Justicia.

El ‘mostruo del Vraem’

Pero, en abril, también se cometieron crímenes machistas. Uno de los más atroces es el caso de la enfermera Olga, quien fue secuestrada, asesinada y descuartizada en Ayacucho por su primo Jhon Huayhua Huamán (26), bautizado como ‘el mostruo del Vraem’.

Aquel 16 de abril este sujeto tuvo como cómplice a Kleydeir Aldahir Vílchez Ccacro (20). Ambos vienen cumpliendo 9 meses de prisión preventiva ordenado por la Corte de Justicia de Ayacucho.

El fiscal Mauricio Ávila considera que cometieron el crimen bajo el contexto de coacción, hostigamiento o acoso sexual, distorsionando incluso la relación parental de primos y amigos.

Esa noche la víctima había ingresado a la habitación que alquilada Huayhua Huamán, quien la condujo con engaños, con el pretexto de que necesitaba ayuda para ordenar el cuarto, donde también se ocultó Vílchez Ccaccro. Tenían todo planificado.

El primero de ellos, según ha confesado, le atenazó por el cuello y la llevó hacia la cama donde su cómplice le alcanzó un trapo empapado con thiner que le colocaron en la boca hasta asfixiarla.

Luego, el primo de la víctima habría cogido el equipo celular de la Olga e ingresó a su aplicativo de pagos móviles para revisar su saldo disponible.

Tras el abuso desmembraron el cuerpo colocaron las partes en tres bolsas que arrojaron en los distritos de Carmen Alto y San Juan Bautista. En la madrugada se fueron a dormir. Cuando Jhon despertó, se bañó y continuó con sus actividades de albañilería.

El crimen causó conmoción

Esta semana, el enamorado de Olga, le rindió un homenaje póstumo: “Descansa en paz, amor…”, escribió en TikTok y prometió encontrar justicia.

También se supo que su primo ya había planeado matarla desde hace meses, al igual que a otras jóvenes. La policía segura que también se dedicaba a la extorsión.

El asesinato de Olga continúa desatando sentimientos de justicia. “Encontraré justicia para ti, amor. Pagarán por lo que te hicieron”, publicó el enamorado de Olga que tiene su cuenta de TikTok con el nombre de Denys.

El acongojado muchacho decidió compartir en esta plataforma conmovedoras fotografías del tierno romance que mantenía con Olga de quien se mostraba orgulloso en varios pasajes de su vida como cuando se graduó de la carrera de Enfermería Técnica.

De otro lado, los padres de Olga, Evaristo y Reyna, también exigen la máxima sanción para los asesinos.

Ellos sufren graves problemas de salud necesitan tanto justicia como ayuda humanitaria. “Que los encarcelen directamente con cadena perpetua”, expresó la madre de familia.

Dato

Si deseas colaborar con ellos, puedes hacerlo a través de Yape: 974086433 a nombre de Dina Aguilar Sulca o al 943028100 a nombre de Santa Huamán Sulca.