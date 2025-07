Puno: revisión de celular permitirá identificar a cómplices de feminicida

Los restos de Lisbeth Erika Chani Marca (25) fueron enterrados por sus amigos y familiares en el cementerio de Laykakota, Puno. Ella fue víctima de feminicidio en manos de Ronaldo Mamani Lorenzo, su pareja sentimental durante casi siete años.

Laura Marca, madre de la víctima, sostuvo que, si bien autor material del crimen se auto eliminó dentro de la carceleta de la División de Investigación Criminal de Puno el último fin de semana, se debe ubicar a todos los cómplices. Como se recuerda, el cuerpo de la joven fue hallado descuartizado.

Y hay forma de saber con quienes se comunicaron desde el 22 de julio de 2025, fecha que se reportó su desaparición de la víctima.

Personal policial de la Divincri informó a La República que existe un celular en custodia que era propiedad del feminicida. El equipo aún no fue revisado pero los investigadores advirtieron que dará pistas sobre las personas con quienes mantuvo comunicación desde que la familia de la agraviada reportó su desaparición.

Último adiós y pedido de justicia

Laura Marca solo desea que se lleve a juicio a quienes hayan encubierto el crimen de su hija o que pese a saber lo sucedido, no coadyuvaron en la investigación. Pidió la intervención del Ministerio de la Mujer para que no haya impunidad.

“Yo quiero saber por qué. Qué les ha hecho mi hija para que hagan eso, ni un animal merece ese trato. Yo no sé cómo afrontar esta situación. Me han destruido la vida. No descansaré en paz hasta que se detenga a todos. Acá hubo cómplices que lo ayudaron. Ellos tienen mucho que decir”, dijo.

Los restos de la víctima fueron enterrados en el cementerio de Laykakota. Cientos de personas acompañaron las exequias. Sus compañeros de estudios, sus profesores de aula, sus compañeros de baile todos coincidieron que Lisbeth Chani era una persona alegre e incapaz de hacerle daño a terceros.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).