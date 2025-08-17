Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Lima, vía Senamhi HOY, 17 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CANTA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
lunes, 18 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CASAPALCA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
12ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera y nieve.
lunes, 18 de agosto
13ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera y nieve ligera.
CHOSICA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUACHO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
lunes, 18 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
HUARAL - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
lunes, 18 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
HUAROCHIRÍ - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 18 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
LIMA ESTE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , ráfagas de viento por la tarde.
lunes, 18 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado con llovizna ligera en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
LIMA OESTE / CALLAO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde , ráfagas de viento.
lunes, 18 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial , por la tarde , ráfagas de viento.
MATUCANA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 18 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
OYÓN - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
lunes, 18 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
PARAMONGA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
lunes, 18 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
lunes, 18 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
YAUYOS - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 18 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.