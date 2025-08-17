HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Huánuco, vía Senamhi HOY, 17 de agosto
AMBO - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo nublado durante el día.

AUCAYACU - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
lunes, 18 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con brillo solar.

CARPISH - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
18ºC
10ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 18 de agosto
17ºC
9ºC
Cielo nublado durante el día.

CHAGLLA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
lunes, 18 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.

HUANUCO - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

JACAS CHICO - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 18 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.

LA DIVISORIA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
lunes, 18 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.

LA UNION - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 18 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia ligera por la noche.

PUERTO INCA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 18 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

PUMAHUASI - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
lunes, 18 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.

SAN RAFAEL - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

TINGO MARIA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con lluvia ligera por la tarde.
lunes, 18 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

TOURNAVISTA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
