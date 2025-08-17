Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo nublado durante el día.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
lunes, 18 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con brillo solar.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
18ºC
10ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 18 de agosto
17ºC
9ºC
Cielo nublado durante el día.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
lunes, 18 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 18 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
lunes, 18 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 18 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia ligera por la noche.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 18 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
lunes, 18 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con lluvia ligera por la tarde.
lunes, 18 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.