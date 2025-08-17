Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
21ºC
-4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado y descenso de temperatura nocturna.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 18 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 18 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
24ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día.
lunes, 18 de agosto
23ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
25ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 18 de agosto
24ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 18 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
25ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
lunes, 18 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
-4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 18 de agosto
19ºC
-6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado y descenso de temperatura nocturna.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 18 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
24ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
23ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado y descenso de temperatura nocturna.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
18ºC
-9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
17ºC
-10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado.