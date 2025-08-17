Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
20ºC
19ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento fuerte.
lunes, 18 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento fuerte.
lunes, 18 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento fuerte.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
28ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 18 de agosto
29ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera y viento fuerte.
lunes, 18 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo despejado por la tarde con viento fuerte.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento fuerte.
lunes, 18 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento fuerte.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento fuerte.
lunes, 18 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento fuerte.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.