Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"
- El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"
Clima en Arequipa, vía Senamhi HOY, 17 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
26ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con.
lunes, 18 de agosto
26ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
lunes, 18 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con viento ligero.
lunes, 18 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con viento ligero.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado parcial durante el día y viento ligero.
lunes, 18 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado parcial durante el día y viento ligero.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día y viento ligero.
lunes, 18 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día y viento ligero.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
lunes, 18 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
17ºC
-7ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna ; viento moderado y heladas hacia la madrugada.
lunes, 18 de agosto
17ºC
-7ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna ; viento moderado y heladas hacia la madrugada.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día y viento ligero.
lunes, 18 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día y viento ligero.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
lunes, 18 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
lunes, 18 de agosto
22ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado con durante el día.
lunes, 18 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado con durante el día.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado con durante el día y viento moderado.
lunes, 18 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado con durante el día y viento moderado.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
lunes, 18 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
13ºC
-12ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna ; heladas hacia la madrugada y viento moderado.
lunes, 18 de agosto
13ºC
-14ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna ; heladas hacia la madrugada y viento moderado.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
28ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura diurna.
lunes, 18 de agosto
28ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura diurna.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
lunes, 18 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 18 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día y viento ligero.
lunes, 18 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día y viento ligero.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
lunes, 18 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
lunes, 18 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.