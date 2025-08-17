Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
26ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento y descenso de temperatura nocturna.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento y nieve ligera.
lunes, 18 de agosto
18ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado y nieve ligera.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
30ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
29ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 18 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado y lluvia ligera.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 18 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a viento moderado.