Sociedad

Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 17 de agosto
Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 17 de agosto

CABANA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 18 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.

CASMA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde.
lunes, 18 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.

CHAVIN - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
lunes, 18 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.

CHIMBOTE - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde.
lunes, 18 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.

CHIQUIÁN - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 18 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.

HUARAZ - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 18 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.

HUARMEY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde.
lunes, 18 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.

POMABAMBA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 18 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.

RECUAY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 18 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.

SIHUAS - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde.
lunes, 18 de agosto
26ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde.

YUNGAY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 18 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
Lo más visto
