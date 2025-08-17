Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"
- El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"
Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 17 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 18 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde.
lunes, 18 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
lunes, 18 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde.
lunes, 18 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 18 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 18 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde.
lunes, 18 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 18 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 18 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde.
lunes, 18 de agosto
26ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 18 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia ligera.