Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
lunes, 18 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento y lluvia por la tarde.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
lunes, 18 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con viento fuerte a cielo nublado parcial al atardecer.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
lunes, 18 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento y lluvia por la tarde.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
lunes, 18 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con viento fuerte a cielo nublado parcial al atardecer.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
lunes, 18 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento y lluvia por la tarde.