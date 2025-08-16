Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"
- Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima
Clima en Huánuco, vía Senamhi HOY, 16 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
domingo, 17 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
domingo, 17 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
17ºC
11ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente.
domingo, 17 de agosto
18ºC
10ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
domingo, 17 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
26ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
13ºC
3ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día , lluvia y chubascos.
domingo, 17 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente.
domingo, 17 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
domingo, 17 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con lluvia ligera por la tarde.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente.
domingo, 17 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.