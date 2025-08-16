Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
22ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 17 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
domingo, 17 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
domingo, 17 de agosto
24ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
25ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 17 de agosto
25ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
25ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 17 de agosto
25ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 17 de agosto
19ºC
-4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
domingo, 17 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
domingo, 17 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
25ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
domingo, 17 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia y nieve ligera.
domingo, 17 de agosto
24ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia y nieve ligera.
domingo, 17 de agosto
22ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia y nieve ligera.
domingo, 17 de agosto
18ºC
-9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.