Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"
- Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima
Clima en Amazonas, vía Senamhi HOY, 16 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
domingo, 17 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
domingo, 17 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
domingo, 17 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
domingo, 17 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
29ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
domingo, 17 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.