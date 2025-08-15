Clima en Loreto, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Loreto hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”
- Iniciaron los recorridos de la Entrada de Ccapo 2025: 10 distritos se unen en pasacalle por el aniversario de Arequipa
Clima en Loreto, vía Senamhi HOY, 15 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANGAMOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con chubascos al atardecer.
sábado, 16 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CABALLOCOCHA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
CONTAMANA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
35ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
EL ESTRECHO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
IQUITOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
31ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
JENARO HERRERA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con chubascos al atardecer.
sábado, 16 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
LAGUNAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
sábado, 16 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
MAZÁN - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
NAUTA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
31ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
PEBAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
REQUENA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con chubascos al atardecer.
sábado, 16 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SAN LORENZO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
sábado, 16 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTA CLOTILDE - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
SANTA ROSA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
STA. RITA DE CASTILLA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
TAMSHIYACU - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
YURIMAGUAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 16 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.