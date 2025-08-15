Clima en Lambayeque, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lambayeque hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”
- Iniciaron los recorridos de la Entrada de Ccapo 2025: 10 distritos se unen en pasacalle por el aniversario de Arequipa
Clima en Lambayeque, vía Senamhi HOY, 15 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CAYALTI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la noche.
sábado, 16 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la noche.
CHICLAYO - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
18ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la noche.
sábado, 16 de agosto
23ºC
18ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la noche.
CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 16 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
INCAHUASI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
15ºC
6ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado con tendencia a lluvia ligera durante el día.
sábado, 16 de agosto
15ºC
7ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado con tendencia a lluvia ligera durante el día.
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la noche.
sábado, 16 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado con tendencia a llovizna ligera por la noche.
MOTUPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
30ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 16 de agosto
30ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
OLMOS - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 16 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
OYOTUN - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera por la noche.
sábado, 16 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera por la noche.