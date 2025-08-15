Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 16 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado por la tarde.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con lluvia ligera.
sábado, 16 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con cielo con nubes dispersas por la tarde.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día , cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 16 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo cubierto a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
sábado, 16 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo nublado parcial por la mañana , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
sábado, 16 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo nublado por la tarde.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado durante el día ; cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 16 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo cubierto a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia ligera por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
sábado, 16 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo nublado por la tarde.
sábado, 16 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado por la tarde.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
15ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía ; cielo nublado por la tarde y por la noche.
sábado, 16 de agosto
15ºC
5ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
22ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo cubierto por la noche.
sábado, 16 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con lluvia ligera.
sábado, 16 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día y cielo con nubes dispersas por la tarde.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche.
sábado, 16 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.